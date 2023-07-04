قاتل "تويتر".. "ميتا بلاتفورمز" تكشف موعد إطلاق "ثريد"

ستطلق شركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام"، تطبيقاً جديداً يسمى "Thread" لمنافسة "تويتر"، وهو تطبيق للتدوينات القصيرة.

ولطالما أراد مارك زوكربيرغ إزاحة "تويتر" وتوفير المكان المركزي للمحادثات العامة عبر الإنترنت. ومع ذلك، ظل موقع "تويتر" لا يمكن الاستغناء عنه.

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ويوم الاثنين، كشفت شركة "ميتا" عن تطبيق جديد يستهدف بشكل مباشر "تويتر".

ظهر التطبيق، المسمى "ثريد"، والذي يتم التسجيل المسبق له عبر حساب المستخدم في "إنستغرام"، وتنزيله من متجر التطبيقات "App Store" من أبل ليقوم المستخدمون بالتسجيل لتنزيله بداية من يوم الخميس المقبل، عندما يتم إصداره.

ويبدو أن التطبيق يشبه إلى حد كبير تويتر، مع التركيز على المحادثات العامة، مع قدرة المستخدمين على متابعة الأشخاص الذين يقومون بذلك بالفعل على "إنستغرام". ووصف بعض التقنيين التطبيق القادم على أنه "قاتل تويتر".

كما يتيح لصاحب الحساب إمكانية التحكم بمن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أشير إليهم في المنشور.

ويأتي التطبيق وسط ارتباك في "تويتر" منذ استحواذ إيلون ماسك عليه في صفقة بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي، تم العبث بعدها في خوارزميات التطبيق، وقلص عددا كبيرا من الموظفين.

فيما أعلن "ماسك"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن فرض قيود على عدد التغريدات التي يمكن لمستخدمي "تويتر" قراءتها عند استخدام التطبيق. وقال إن هذه الخطوة كانت استجابة لشركات أخرى تأخذ بيانات "تويتر" في عملية تسمى "الكشط". وسرعان ما التقى مستخدمو تويتر برسائل تفيد بأنهم تجاوزوا "حد المعدل"، مما يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام بشكل فعال بعد فترة قصيرة من مشاهدة المشاركات. وأصيب العديد من مستخدمي تويتر بالإحباط.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AJL الاستشارية، لو باسكاليس، وهي شركة تسويق وشركة استراتيجيات تكنولوجيا الإعلان: "يبدو أن الاضطراب الأخير في تويتر قد منح زوكربيرغ فرصة لإطلاق ثريد".

ناقش المسؤولون التنفيذيون في ميتا كيفية الاستفادة من الفوضى في تويتر منذ العام الماضي، بما في ذلك من خلال بناء خدمة منافسة. كتب أحد موظفي ميتا في منشور داخلي العام الماضي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر / كانون الأول، أن "تويتر في أزمة وميتا بحاجة إلى الاستفادة منها".