خبير: هذه ليست أول محاولة لـ"ميتا" لنسخ تطبيقات.. وعامل قد يدعم نجاحها

وصف كبير المستشارين في "MAG" للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع "العربية"، أداء أسهم شركات التكنولوجيا القوي بأنه تعافٍ طبيعي، باستثناء أسهم "إنفيديا" و"أبل" حيث كشفت شركة الهواتف الذكية عن منتجات مبتكرة خلال الفترة الأخيرة. بينما استفادت شركة الرقائق الإلكترونية من الحرب بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بالشرائح الإلكترونية.

وأشار البناو إلى أن السبب وراء الأداء القوي هو تعافي الاستثمارات، وأيضا قوة أداء شركات التكنولوجيا التي طغت على أزمة البنوك.

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كما أضاف أن المستثمرين توجهوا إلى الابتكار خلال الفترة الأخيرة، والتي تضم الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وأيضا السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، حيث "أصبح المستثمر ينظر إلى الابتكار على أنه فرصة للاستثمار طويل المدى".

فيما يتعلق بتطبيق "Threads" التابع لـ "ميتا" والشبيه بمنصة "تويتر"، قال البناو، إن هذه ليست المرة الأولى التي تنسخ فيه "ميتا" تطبيقات ناجحة حيث حاولت ذلك مع تطبيق "تيك توك" و"سناب تشات" وغيرها من التطبيقات.

وأشار إلى أن قائمة عملاء "إنستغرام" قد تدعم المنصة الجديدة.

في المقابل، يعتبر البناو أن الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" إيلون ماسك هو شخص ذكي وقد يبدو متهور إلا أنه يمشي ضمن خطة واضحة بالنسبة له، ويتوقع أن منصة "تويتر" قد تكون منافسة لتطبيق "إنستغرام".