"أفريكسيم بنك" للعربية: منح عقود بـ6 مليارات دولار لشركات مصرية في مشاريع بإفريقيا

قال مدير التجارة والاستثمار وتمويل الشركات بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، أيمن الزغبي، في مقابلة مع "العربية"، إن مصر حصلت على تمويلات بقيمة 20 مليار دولار منذ إنشاء البنك.

وأوضح الزغبي أن غالبية التمويلات التي حصلت عليها مصر كانت بالسنوات الـ 6 - 7 الأخيرة، وتركزت في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الكهرباء والغاز والبترول والصحة والإنشاءات.

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وكشف أن "أفريكسيم بنك"، يعمل على إتاحة تمويلات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن محفظة مصر في "أفريكسيم بنك"، حاليا تبلغ نحو 7 مليارات دولارت تمثل نحو 20% من إجمالي القروض ومحفظة البنك الكلية البالغة 34 مليار دولار في غالبية القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أن البنك الإفريقي عمل مع العديد من الشركات المصرية العملاقة لتعزيز تواجدها في الدول الإفريقية وزيادة صادرتها لتلك الدول.

وبين أن البنك ساهم في حصول العديد من الشركات الإفريقية على عقود في قطاع البنية التحية في العديد من الدول الافريقية بقيمة تفوق الـ 12 مليار دولار، نصيب الشركات المصرية منها نحو 6 مليارات دولار.

وتابع :"نعمل مع مصر للانضمام لنظام الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسيم بنك في يناير 2022، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية والدولار في عمليات التجارة البنية".

"مصر لديها حجم تجارة مقبول مع الدول الإفريقية نعمل على زيادته عبر توفير احتياجات المواد الأساسية من دول افريقيا تزامنا مع زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول عبر نظام المقاصة والتسوية بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار إلى الحد الأدنى"، بحسب الزغبي.

ويجري البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، محادثات مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية لبدء تفعيل انضمام مصر، خلال النصف الثاني من العام الجاري، لنظام الدفع والتسوية التي أطلقها في يناير 2022.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والتغلب على ضغوط وفرة النقد الأجنبي.

ويستهدف بنك التصدير والاستيراد الإفريقي انضمام 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام.