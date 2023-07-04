"الوطنية للإسكان" للعربية: مشاريعنا الجديدة في الكهرباء تخدم 11 ألف وحدة سكنية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، إن الإعلان عن إنشاء محطات كهربائية في عدد من المشاريع بقيمة نصف مليار ريال يأتي ضمن استراتيجية الشركة وخططها في تطوير البنية التحتية للمشاريع، في المملكة لتوفير وتطوير الخدمات للمواطنين.

وأضاف البطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء بالموافقة على إنشاء مشاريع محطات تحويل الكهرباء في مدينتي الرياض.

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه المشاريع تساهم في إيصال الخدمات لأكثر من 11 ألف وحدة سكنية ليستفيد منها أكثر من 50 ألف مستفيد من السكان.

وأشار إلى أن الشركة تهدف من هذه المشاريع أيضاً إلى استكمال أعمالها في تهيئة البنية التحتية لينعم سكان الضواحي والمجتمعات ببيئة سكنية متكاملة، مبيناً أن من بين أهداف هذه المشاريع "الحرص بشكل كبير على أن تكتمل المنظومة الإسكانية وتسهيل استفادة الملاك من الخدمات الموفرة لهم".

وبشأن المشاريع السكنية التي تشرف عليها الشركة قال: "نعمل على تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير، وأن يتسلم الملاك وحداتهم السكنية بجميع الخدمات، فيما تسهم إقامة مشاريع الخدمات في سرعة تسليم بقية الوحدات للملاك".

وأكد البطي أن هناك مشاريع جديدة أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها، فالشركة مستمرة في المزيد من المشاريع الكبرى، ومنها إطلاق مشاريع في مدينتي الرياض وجدة، وهي مشاريع تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان السعودي.

كانت الشركة الوطنية للإسكان، قد أعلنت عن إنشاء محطات كهربائية بقيمة 500 مليون ريال في عددٍ من مشاريعها السكنية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة أن إنشاء المحطات يأتي بهدف تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية عالية الجودة بالمجتمعات والضواحي.