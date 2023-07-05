توقعات بتراجع أرباح الشركات المصرية المدرجة في الربع الثاني.. لهذه الأسباب

توقعت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي، في مقابلة مع "العربية"، انخفاض أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني بنسبة 14% على أساس فصلي.

وقالت السويفي إن أسباب التوقعات بتراجع أرباح 75 شركة مدرجة ببورصة مصر - تحت التغطية - ترجع إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى عدم حدوث تغيير في سعر الصرف منذ أواخر مارس الماضي.

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وأضافت كانت هناك شركات لديها أرباح فروق عملة في الربع الأول، كما لجأت لرفع أسعار بيع منتجاتها لتغطية ارتفاع التكاليف، وهو ما لم يحدث في الربع الثاني.

وتابعت: "الشركات التي ستتأثر بتلك الظاهرة تضم الشركات المصدرة للأسمدة بجانب شركات الحديد والألومنيوم، وبشكل عام القطاع الصناعي والمرتبطة بالأسعار العالمية".

وفيما يتعلق بانعكاس تصريحات الرئيس السيسي بعدم خفض الجنيه وأنه أمن قومي، قالت السويفي، إنها أثرت بشكل كبير على البورصة والشركات، حيث إن تأجيل تحريك سعر الصرف لحين توافر سيولة دولارية كبيرة، يعني التأخير لنهاية الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري.

"بالتالي الشركات المصنعة اتجهت لزيادات كبيرة في التصدير لتوفير العملة الصعبة وسد احتياجاتها من المواد الخام"، بحسب السويفي.