سيارة طائرة تحصل على أول رخصة من إدارة الطيران الأميركية.. هذا سعرها!

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شهادة صلاحية طيران خاصة لسيارة "Armada Model Zero"، وهي نموذج أولي لسيارة كهربائية يمكن أن تنتقل من القيادة على الطرق إلى الطيران مثل طائرة بدون طيار.

ويمكن الآن اختبار مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) من قبل شركة "Alf Aeronautics" في كاليفورنيا المدعومة من "سبيس إكس"، والتي تحتوي على 4 عجلات و8 دوارات مدمجة في جسم السيارة، في عروض الطيران العامة لأول مرة.

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وتدعي شركة "ألف" للملاحة الجوية أن هذا يجعلها "أول سيارة طيران حقيقية في العالم" حاصلة على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حيث إن النماذج المماثلة التي حصلت على الموافقة في السنوات الأخيرة يمكنها الطيران، ولكنها لا تناسب الطرق العادية أو أماكن وقوف السيارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة جيم دوخوفني: "هذه خطوة صغيرة للطائرات، وخطوة عملاقة للسيارات. نحن متحمسون لتلقي هذه الشهادة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). إنها تتيح لنا الاقتراب أكثر من تقريب الناس من تنقلات صديقة للبيئة وأسرع، وتوفير ساعات عمل للأفراد والشركات كل أسبوع".

للوهلة الأولى، تبدو كأنها سيارة عادية. لكن مخبأة تحت شبكتها الخارجية 8 دوارات - 4 في الخلف و4 في المقدمة حيث يكون المحرك عادة.

يسمح ذلك للمركبة بالإقلاع والهبوط عمودياً، مثل طائرة بدون طيار أو طائرة هليكوبتر، دون الحاجة إلى مدرج طويل.

وصنعت السيارة من ألياف الكربون، ويمكن أن تستوعب شخصين ومثبتة على منصة محورية تُعرف باسم "gimbal".

وبمجرد دخولها في الهواء، يدور الإطار الخارجي السيارة بالكامل جانباً بمقدار 90 درجة بحيث يصبح ما كان في السابق الجزء الأمامي والخلفي للسيارة جناحين على جانبي المقصورة للحصول على أقصى سرعة.

وفي الوقت نفسه، تدور المقصورة نفسها تلقائياً حول محورها بحيث تكون دائماً متجهة للأمام.

قالت شركة "ألف إيرونوتكس"، إن السيارة النموذجية للشركة ستصل في النهاية إلى مدى قيادة يصل إلى 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال.

ومع ذلك، فهي تعتبر من الناحية الفنية "مركبة منخفضة السرعة"، مما يعني أنها لن تكون قادرة على القيادة أسرع من حوالي 25 ميلاً في الساعة، وستظل تتطلب موافقة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ليتم اختبارها على الطرق العامة.

وتتوقع الشركة بدء إنتاج وتسليم طرازها الأول في نهاية عام 2025، مع الطلبات المسبقة التي تبدأ من 300 ألف دولار.

ومن بين المتنافسين الآخرين الذين يتنافسون على أن تكون السيارة الطائرة الأولى التي تمت الموافقة عليها بالفعل للاستخدام العام، النموذج الأولي لشركة فولكس فاغن "Flying Tiger"، و"AirCar" من "Klein Vision"، والتي تم منحها شهادة صلاحية للطيران في سلوفاكيا العام الماضي.