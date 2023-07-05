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السعودية

صحيفة: السعودية تعتزم إطلاق شركة استثمار رياضي بمليارات الدولارات

المجموعة الرياضية ستكون جزءاً من صندوق الاستثمارات العامة

دبي - العربية.نت
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نقلت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن السعودية تعتزم إطلاق شركة استثمار حجمها عدة مليارات من الدولارات للتوسع في قطاع الرياضة.

وقالت الصحيفة إن المجموعة الرياضية ستكون جزءا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسيكون لديها احتياطي نقدي لتمويل توسعها وفقا لأحد المصدرين، في مؤشر على أن المملكة ملتزمة بتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجالات كرة القدم والتنس ورياضات أخرى.

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تأتي هذه المصادر بعد صدور تقرير من وكالة "بلومبرغ" تشير فيه إلى سعي السعودية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتعزيز جهودها في المنافسة في عالم كرة القدم، حيث بدأت المملكة باستقطاب أكبر نجوم اللعبة من أوروبا.

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بحسب "بلومبرغ"، ووفقًا لأشخاص مطلعين على استراتيجية السعودية في هذا الإطار، تناقش رابطة الدوري السعودي للمحترفين خيار صفقات البث الجديدة والشراكات مع شركات الأسهم الخاصة لزيادة جاذبية المنافسة، حيث تعمل المملكة لتصبح رائدة في عالم الرياضة الاحترافية.

استحوذ كل من صندوق الثروة السعودي، البالغة قيمته 700 مليار دولار، وشركة النفط الحكومية "أرامكو" الشهر الماضي على العديد من الأندية المحلية. وقال أحد الأشخاص، طلب عدم ذكر اسمه بسبب المحادثات، إن الهدف هو أن يقوم الملاك الجدد ببناء العلامات التجارية للفرق وإيراداتها ثم بيع حصصهم للمستثمرين بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة العالمية للاستفادة من خبراتهم في الإشراف على الفرق الرياضية.

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