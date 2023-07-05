أمر قضائي يحظر على إدارة "بايدن" طلب إزالة محتوى من منصات التواصل

أمر قاضٍ فيدرالي، بعض وكالات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكبار المسؤولين، بعدم التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن محتوى معين، ما منح ولايات الحزب الجمهوري فوزاً في دعوى قضائية تتهم الحكومة الأميركية بالذهاب بعيداً في جهودها لمكافحة المعلومات المضللة الخاصة بجائحة كورونا.

حيث أمر القاضي عدداً كبيراً من الوكالات الفيدرالية وأكثر من 10 من كبار المسؤولين بعدم التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة "محتوى يحتوي على حرية التعبير المحمية" التي يتم نشرها على المنصات.

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يشير الأمر القضائي إلى أنه لا يزال بإمكان الحكومة التواصل مع الشركات كجزء من الجهود المبذولة للحد من النشاط غير القانوني والتصدي لتهديدات الأمن القومي.

وينطبق الأمر على الوكالات بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى المسؤولين مثل الجراح العام الأميركي فيفيك مورثي ووايت والسكرتيرة الصحفية لمجلس النواب كارين جان بيير.

ويُحظر على الوكالات والمسؤولين "الإبلاغ تحديداً عن محتوى أو منشورات على منصات التواصل الاجتماعي و / أو إعادة توجيهها إلى شركات التواصل الاجتماعي للحث أو التشجيع أو الضغط أو الحث بأي طريقة على الإزالة أو الحذف أو القمع، أو تقليل المحتوى الذي يحتوي على حرية التعبير المحمية".

مراجعة الخيارات

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن وزارة العدل "تراجع أمر المحكمة وستقيم خياراتها في هذه القضية".

وعززت الإدارة الأميركية الحالية، الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل الوباء القاتل والهجمات الأجنبية على الانتخابات. وقال مسؤول البيت الأبيض، إن وجهة نظرنا المتسقة تظل أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة الآثار التي تحدثها منصاتها على الشعب الأميركي، لكنها تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها.

وتمثل الدعوى القضائية التي أقامها المدعيان العامان لميسوري ولويزيانا في عام 2022 طريقة جديدة لمتابعة مزاعم "الرقابة" التي تتهم إدارة بايدن بإسكات المحافظين بشكل فعال من خلال الاعتماد على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة.