مصر توكل شركة "بي إل إس" لاستخراج تأشيرات سفر القادمين من هذه الدولة!
افتتحت الشركة 4 مراكز لتقديم طلبات التأشيرة في المدن الهندية
وقعت السفارة المصرية في الهند تعاقداً مع شركة "بي إل إس إنترناشيونال سيرفيسز" أمس الثلاثاء، بهدف تقديم خدمة تعهيد خارجي لتأشيرات السفر.
وقالت الشركة، كجزء من هذه المبادرة، إنها افتتحت 4 مراكز لتقديم طلبات التأشيرة (VACs) تقع في نيودلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي.
وأضافت "بي إل إس إنترناشيونال"، في بيان، إن هذه المراكز قد تم تصميمها خصيصاً لتوفير عملية طلب تأشيرة "سلسة"، تلبي العدد المتزايد من المسافرين الهنود ورجال الأعمال المتجهين إلى مصر، وفقاً لما ذكرته "India Times"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت الشركة إن مراكز طلبات التأشيرة ستوفر دعماً شاملاً، بما في ذلك قبول الطلبات، والتسجيل البيومتري، وتسليم جوازات السفر والوثائق.
من جانبه، قال العضو المنتدب المشترك لشركة بي إل إس إنترناشيونال سيرفيسز، شيخار أغروال، إن الشركة تتشرف باختيارها الشريك المفضل في مجال التعهيد الخارجي للتأشيرات للسفارة المصرية في الهند".
وأضاف: "تعكس هذه الاتفاقية تفانينا في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا ومستهلكينا. من خلال خبرتنا الواسعة في التعامل مع إجراءات التأشيرات، جنباً إلى جنب مع الحلول التكنولوجية المتقدمة والقوى العاملة المتفانية، نحن ملتزمون بضمان تجربة طلب تأشيرة سلسة وفعالة لجميع المسافرين".
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