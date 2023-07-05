وزير النفط الكويتي للعربية: سنطلب زيادة حصتنا من إنتاج أوبك بلس

قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الكويت مستمرة في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع السعودية، مشيرا إلى أن شركة واحدة فقط ستستثمر في الحقل.

وأكد البراك أن طموحات الوزارة هي الاستمرار في تطوير الكويت ضمن خطة استراتيجية تنص على نمو الاقتصاد وخلق الوظائف، وأيضا تطوير البنى التحتية في هذا السياق.

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كما قال إن الكويت ستطلب زيادة حصتها من إنتاج أوبك بلس، حيث ننتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا ضمن الاتفاق، مضيفا :"ملتزمون باتفاق أوبك+ ونطمح بالموافقة على رفع حصتنا من إنتاج النفط".

وأضاف أن الكويت تعمل لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول 2024.

وأوضح البراك أنه من الصعب ضمان أداء السوق العالمي اليوم بعد أثر الحرب الروسية الأوكرانية.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية لم تعد "المنتج المرجّح" بل "أوبك+" تلعب هذا الدور.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة ⁧أوبك⁩ في فيينا، على الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وقال وزير الطاقة السعودي إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.

وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/آب، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والجزائر بواقع 20 ألفا.

ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من 5 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.