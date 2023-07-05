"إنفستكورب" تبدأ جولات الترويج لطرح أداتها الاستثمارية في أبوظبي

تخطط شركة "إنفستكورب القابضة"، أكبر مدير للأصول البديلة في الشرق الأوسط، للبدء في الترويج لطرح عام أولي على المستثمرين بقيمة 600 مليون دولار لوحدتها الاستثمارية في أبو ظبي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن الشركة التي تتخذ من البحرين مقراً لها تتطلع لبدء الاجتماعات في أقرب وقت الأسبوع المقبل. وأضافوا أن الاكتتاب العام للشركة - إنفستكورب كابيتال - قد يأتي في أقرب وقت في سبتمبر.

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وتعمل "إنفستكورب" مع "HSBC Holdings" بشأن الطرح المحتمل، وفقاً للمصادر. كما تعمل مجموعة "غولدمان ساكس"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"مويلس وشركاه" أيضاً على الصفقة، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز في مارس.

وأوضحت المصادر، أن "إنفستكورب كابيتال" ستحتوي على حصص في الأصول عبر الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان واستثمارات الشركات. وقالوا إن التفاصيل مثل الحجم والتوقيت لا تزال أولية وقابلة للتغيير.

ستكون الصفقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

تم جمع حوالي 5.1 مليار دولار من خلال عمليات الإدراج في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، بانخفاض 64% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وتظهر البيانات أن هذا لا يزال يمثل 45% من إجمالي أحجام الطروحات لهذا العام في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

شُطبت إنفستكورب، التي دعمت الشركات الفاخرة مثل "تيفاني آند كو"، و"غوتشي المحدودة"، من بورصة البحرين في عام 2021 بعد ما يقرب من 4 عقود بسبب انخفاض أحجام التداول والرغبة في التوسع بشكل أسرع.

تأسست الشركة في الأصل لجمع الأموال من الخليج للاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا، وأصبحت أكثر عالمية في السنوات الأخيرة. لديها مكاتب في بكين وسنغافورة واليابان والهند حيث تسعى للتوسع في آسيا.

وتدير "إنفستكورب" نحو 50 مليار دولار من الأصول ويعتبر بعض أغنى أفراد العائلات المالكة ورجال الأعمال في الشرق الأوسط مساهمين فيها. وتشمل أعمالها الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي والاستثمارات ذات العائد المطلق.

استحوذت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، على حصة 20% في إنفستكورب في عام 2017.