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"بي إم جي" للعربية: نشجع شركات "تداول" السعودية و"نمو" على الإدراج المزدوج

أكد على تشجيع الشركات السعودية العائلية للتحول إلى مساهمة عامة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية، باسل الغلاييني، في مقابلة مع "العربية"، إن المنتدى المنعقد في العاصمة البريطانية لندن للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في السعودية يعد منصة هامة لتعريف المستثمرين الأجانب بكافة الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأضاف أن المنتدى شهد عرض مزايا الإدراج المزدوج وتأثيره على ربحية أسهم الشركات، قائلا: "تداول السعودية لديها العديد من الاتفاقيات مع البورصات الإقليمية والعالمية ومنها بورصة لندن لتشجيع القيد المزدوج".

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وتابع: "نهدف لتشجيع الشركات السعودية العائلية للتحول إلى مساهمة عامة".

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"نشجع الإدراج المزدوج في السوق السعودية الرئيسية وسوق نمو"، بحسب الغلاييني.

استضافت العاصمة البريطانية اليوم منتدى مخصصا لطرح الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة الرياض.

وتطرق المنتدى الذي نظمته "بي إم جي" المالية للحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب في ظل رؤية 2030 والإصلاحات المتواصلة التي تشهدها المملكة.

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