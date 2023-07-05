"تداول" السعودية للعربية: اعتماد صناع السوق على أكثر من شركة قبل نهاية أغسطس

قالت مدير عام التداول النقدي في "تداول السعودية"، نوال الجعويني، في مقابلة مع "العربية"، إنه من المتوقع أن نرى العديد من صناع السوق على أكثر من شركة في تداول قبل نهاية الشهر المقبل.

وأوضحت الجعويني، أنه تم استقطاب العديد من صناع السوق منذ نشر اللائحة في نهاية العام الماضي، مضيفه :"لدينا العديد من الطلبات حاليا تحت الدراسة".

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وأضافت أن شركة الراجحي المالية تعد أول صانع سوق في تداول السعودية بالسوق الرئيسية للأسهم، وتعمل على سهمي "المعمر لأنظمة المعلومات" و"مراكز سينومي".

وبينت أن صانع السوق يلعب دورا أساسيا في تعزيز السيولة وتقليل الفجوة بين الأوامر.

وكشفت أن "تداول السعودية" تضع على صانع السوق التزامات يتم تحديثها كل 6 أشهر، والتي تتضمن الحفاظ على فارق سعري محدد بين أفضل طلب وأفضل عرض خلال جلسة التداول.

"كما تتضمن الالتزامات على صانع السوق أيضا، حجما معينا في الطلب والعرض من ناحية عمق دفتر الأوامر، وبنسبة تواجد خلال ساعات التداول"، بحسب الجعويني.

وأشارت إلى أنه يتم مراقبة تلك الالتزامات من قبل تداول السعودية وإعطاء حوافز لصناع السوق مقابلها.

كانت شركة "تداول السعودية"، وافقت على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" وشركة "مراكز سينومي" ابتداءً من 5 يوليو 2023.

وقالت "تداول" في بيان أمس الثلاثاء، إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:

- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.

- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.

- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.

وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:

- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.

- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000ريال.

- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأوضحت أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.