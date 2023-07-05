خاص
"زيدان القابضة" للعربية: نتطلع لطرح بعض شركاتنا العالمية في سوق الأسهم السعودية
أكد أن الشركة تستهدف تحويل بعض استثماراتها في مجال الأدوية إلى السعودية
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قال رئيس مجلس إدارة شركة زيدان القابضة، عمرو زيدان، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة قد تدرس إدراج بعض الشركات العالمية التي استحوذت عليها في سوق الأسهم السعودية.
وأضاف زيدان أن الشركة تهدف إلى تحويل بعض استثماراتها في مجال الأدوية إلى السعودية.
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واستضافت العاصمة البريطانية اليوم منتدى مخصصا لطرح الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة الرياض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة زيدان القابضة، أن المنتدى يعطي فرصة للقطاع الخاص لعرض خبراته للمستثمرين الأجانب وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات بالسعودية.
وتطرق المنتدى الذي نظمته "بي إم جي" المالية للحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب في ظل رؤية 2030 والإصلاحات المتواصلة التي تشهدها المملكة.
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