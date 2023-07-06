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الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض طفيف بعد صدور محضر اجتماع المركزي

المستثمرون يترقبون رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري وبيانات الوظائف يوم الجمعة

نيويورك - رويترز
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أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500 "على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع أن المركزي الأميركي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددا.

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ولا يزال المستثمرون بعد صدور محضر الاجتماع يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.94 نقطة أو 0.20% مسجلا 4446.65 نقطة في حين تراجع ناسداك المجمع 25.12 نقطة، وبنحو 0.18%، إلى 13791.65 نقطة. وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.38%، إلى 34288.83 نقطة.

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