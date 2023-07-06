انطلاقه قوية لـ "ثريد".. 5 ملايين مشترك في 4 ساعات

كشف مؤسس شركة "ميتا بلاتفورمز"، "مارك زوكربيرغ"، عن اشتراك 5 ملايين شخص في تطبيق "ثريدز" بعد 4 ساعات من إطلاقه.

ونشر مارك زوكربيرغ أول تغريدة له منذ أكثر من عقد، في أول لكمة مرحة لـ "إيلون ماسك"، بعد الدعوة التي أرسلها إليه للاقتتال داخل حلبة، والتي جاءت في اليوم الذي طرح فيه مؤسس "ميتا بلاتفورمز"، بديل "تويتر" الذي طال انتظاره.

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يأتي ذلك، بعدما كشفت إنستغرام، التابعة لـ "ميتا" النقاب رسمياً عن "ثريد" -Threads- والتي تعني "الخيوط" مساء أمس الأربعاء، والتي تعتبر التهديد الأكثر قوة حتى الآن لخدمة الوسائط الاجتماعية المتعثرة التي يمتلكها "ماسك". بعد ساعات، قام "زوكربيرغ" بنشر تغريدة عبارة عن صورة لنسخة متطابقة من الرجل العنكبوت "Spider Man" في مواجهة بعضهما البعض.

كانت تغريدة زوكربيرغ الأولى له منذ عام 2012 وتأتي بعد أيام من تحدي ماسك لمؤسس ميتا في معركة في قفص.

وتستفيد "ثريد" من سلسلة من الخطوات الخاطئة التي اتخذتها "تويتر" منذ أن استحوذ "ماسك" على الشركة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث استغنى أغنى شخص في العالم عن آلاف الموظفين وخفف من سياسات الإشراف على المحتوى ووضع المستخدمين والمعلنين في سلسلة من التحديات التقنية.

وفي أحدث تغيير مثير للجدل في السياسة، حد "تويتر" من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يومياً - وهو مقياس لدرء برامج كشط البيانات والروبوتات، وفقاً لما ذكره "ماسك".

وقال زوكربيرغ يوم الأربعاء في منشور على موقع "ثريد": "يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص". "لقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك، ولكن لم يفلح في الأمر. ونأمل أن نفعل ذلك".