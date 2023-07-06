دولة أوروبية تخطط لأكبر اكتتاب عام منذ 23 عاما

تخطط اليونان طرح 30% من مطار "أثينا الدولي" للاكتتاب العام في أوائل عام 2024.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة تليفزيونية، "سيكون الاكتتاب العام في مطار أثينا حدثاً كبيراً لعام 2024، نريد أن نعطي مزيداً من العمق لبورصة أثينا ولأول مرة هناك اهتمام حقيقي بشركات يتم إدراجها في بورصة أثينا للأوراق المالية".

مادة اعلانية

ويعد هذا الإدراج الذي كان من المقرر في البداية أن يكتمل هذا العام، أكبر طرح عام أولي في اليونان منذ عام 2000.

وسبق أن قدرت الحكومة اليونانية في مطلع العام الجاري قيمة الحصة البالغة 30% من "مطار أثينا" من 800 مليون يورو (870.6 مليون دولار) حتى مليار يورو (1.08 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعد مطار أثينا أكبر مطار في اليونان، والمعروف باسم "Eleftherios Venizelos".

واستقبل أكثر من 22.7 مليون مسافر في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 84% عن العام السابق.

بدأت حركة السياحة، التي تعد من أهم المقومات الاقتصادية لليونان، تنتعش بقوة بعد جائحة كوفيد-19.

اقتصاد اليونان

يعمل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على تصعيد وتيرة الإصلاح في بداية ولايته الثانية في منصبه حيث يتطلع إلى الاستفادة من الأغلبية الحاكمة لإبقاء سنوات الأزمة اليونانية من التاريخ.

وفي إشارة واضحة للمستثمرين، تعهد رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عاماً بسداد مبلغ 5.3 مليار يورو (5.8 مليار دولار) مبكراً عن العامين المقبلين من قروض الإنقاذ الثنائية من الدول الأوروبية حيث وضع خططاً لاستعادة تصنيف ديون اليونان إلى الدرجة الاستثمارية بحلول نهاية العام.

وتعهد بجعل دخول اليونانيين أقرب بكثير من نظرائهم الأوروبيين وتسريع وتيرة خفض الديون مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وزيادة الصادرات إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي من 50%.

فاز ميتسوتاكيس بأغلبية مدوية الشهر الماضي لمدة 4 سنوات أخرى في المنصب، مما أعطى إدارته المحافظة تفويضاً لتنفيذ سياسات صديقة للمستثمرين كان يروج لها خلال حملته الانتخابية. وهذا يعني التخلص من ديون اليونان البالغة 356 مليار يورو، وهي أعلى نسبة مقارنة بالإنتاج في منطقة اليورو. وقال "أريد أن أستمر في جعل اليونان وجهة جذابة للغاية للاستثمار الأجنبي".