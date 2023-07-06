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الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
طيران

زيادة قياسية في إيرادات الخطوط القطرية بدعم من كأس العالم

نقلت شركة الطيران 31.7 مليون مسافر بزيادة 71% على أساس سنوي

الدوحة - رويترز
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كشفت الخطوط الجوية القطرية في وقت مساء أمس الأربعاء عن تحقيق إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (21 مليار دولار)، مدعومة بنمو قاعدة العملاء بعد أن استضافت شركة النقل الجوي بطولة كأس العالم لكرة القدم باعتبارها الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لها.

وقالت الشركة في بيان إن صافي أرباح السنة المالية 2022-2023 بلغ 4.4 مليار ريال قطري (1.21 مليار دولار)، إذ نقلت شركة الطيران 31.7 مليون مسافر، بزيادة 71% على أساس سنوي.

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وسجلت شركة الطيران معامل حمولة، والذي بلغ 80%، وإيرادات هما الأعلى في تاريخ الشركة.

وفي أثناء بطولة كأس العالم، سيرت الخطوط الجوية القطرية نحو 14 ألف رحلة طيران نقلت أكثر من 1.4 مليون مشجع.

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