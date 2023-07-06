هؤلاء ضحايا توسع الذكاء الاصطناعي!

أثار الكثيرون إنذارات حول إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف في السنوات المقبلة، لكنه تسبب بالفعل في حدوث اضطرابات في صناعة واحدة بدا فيها أن العمال لا يقهرون وهي التكنولوجيا.

واستشهد عدد متزايد من شركات التكنولوجيا، بالذكاء الاصطناعي كسبب لتسريح العمال وإعادة التفكير في التعيينات الجديدة في الأشهر الأخيرة، حيث يتسابق وادي السيليكون للتكيف مع التطورات السريعة في التكنولوجيا التي يتم تطويرها في الفناء الخلفي الخاص به.

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كشفت "تشيغ"، وهي شركة لتكنولوجيا التعليم، في ملف تنظيمي الشهر الماضي أنها كانت تتخلص من 4% من قوتها العاملة، أو حوالي 80 موظفاً، "لتحسين وضع الشركة، من أجل تنفيذ استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، ولخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لطلابها ومستثمريها ".

وفي مايو/أيار الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، آرفيند كريشنا، إن الشركة تتوقع إيقاف التوظيف للوظائف التي تعتقد أنه يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قالت خدمة تخزين الملفات "درو بوكس"، إنها ستتخلى عن حوالي 16% من قوتها العاملة، أو حوالي 500 شخص، مستشهدة أيضاً بالذكاء الاصطناعي.

في أحدث تقرير عن تسريح العمال، قالت شركة التوظيف الخارجي "غراي أند كريستماس تشالنجر"، الأميركية إن 3900 شخص قد تم تسريحهم في مايو/أيار بسبب الذكاء الاصطناعي، وهي المرة الأولى التي تكسر فيها تخفيضات الوظائف بناءً على هذا العامل. وقالت الشركة إن كل تلك التخفيضات حدثت في قطاع التكنولوجيا.

تكيف الشركات

مع هذه التحركات، قد لا يكون وادي السيليكون هو الرائد في تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يقدم أيضاً لمحة مبكرة عن كيفية تكيف الشركات مع هذه الأدوات.

وبدلاً من جعل مجموعات المهارات بأكملها عفا عليها الزمن بين عشية وضحاها، كما قد يخشى البعض، يبدو أن التأثير الفوري لمجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي يجبر الشركات على تحويل الموارد للاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا - ووضع علاوة على العمال ذوي الخبرة في الذكاء الاصطناعي.

كتب درو هيوستن، الرئيس التنفيذي لشركة "درو بوكس"، في مذكرة إلى الموظفين: "تتطلب مرحلتنا التالية من النمو مزيجاً مختلفًا من مجموعات المهارات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات في المراحل المبكرة".

وردًا على طلب للتعليق على كيفية إجراء إعادة تنظيمها حول الذكاء الاصطناعي، وجهت "درو بوكس" شبكة "CNN" إلى صفحة الوظائف الخاصة بها، حيث تقوم حاليا بالتوظيف لأدوار متعددة تركز على "مبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة".

تعزيز عمل البشر

يقول دان وانج، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، إن الذكاء الاصطناعي "سيؤدي إلى إعادة هيكلة المؤسسات"، لكنه أيضا لا يرى أنه يلعب دور الآلات التي تحل محل البشر حتى الآن.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي، حسب ما أراه، لا يحل بالضرورة محل البشر، بل يعزز عمل البشر.. أعتقد أن نوع المنافسة التي يجب أن نفكر فيها جميعًا أكثر هو أنه سيتم استبدال المتخصصين البشريين بمتخصصين بشريين يمكنهم الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي".