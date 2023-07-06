وزير البترول المصري للعربية: 8 مليارات دولار استثمارات بالنفط والغاز هذا العام
حفر 35 بئراً للغاز خلال عامين
قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن حجم استثمارات الشركات خلال العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 8 مليارات دولار تتوزع على مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، وقد تضاف المزايدات في حال ترسيتها إلى هذه الاستثمارات.
وأضاف الملا في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن، أن المبالغ المرصودة للحفر والاستكشاف في مجال الغاز تبلغ نحو 1.8 مليار دولار على مدار عامين لحفر 35 بئراً، ويتوزع معظمها في البحرين المتوسط والأحمر.
كان وزير البترول المصري، قد صرح أن بلاده بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وأضاف الملا، على هامش مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن في العاصمة النمساوية فيينا، أن ذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.
وقال طارق الملا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالية في مصر.
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