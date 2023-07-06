"ADQ" و"بنك مونتريال" الكندي يعتزمان الاستحوذ على حصتي أقلية في "ساغارد"

قالت شركة "القابضة إيه.دي.كيو" – "ADQ" الإماراتية -، وبنك مونتريال الكندي في بيان مشترك اليوم الخميس إنهما يعتزمان الاستحواذ على حصتي أقلية في "ساغارد"، وهي شركة عالمية متعددة الاستراتيجيات لإدارة الأصول البديلة بأصول قيمتها 14.5 مليار دولار.



وأضافا أنه في إطار الصفقة، ستزيد شركة "غريت-وست لايفكو" المالية القابضة الكندية التي تركز على التأمين حصة أقلية حالية، مما يساعد على دفع نمو "ساغارد" في المستقبل، بما يشمل صفقات اندماج واستحواذ.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام، والأمر مرتبط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

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وأضاف البيان أن شركة الطاقة الكندية ستظل المساهم المسيطر في "ساغارد".

كما ستقدم كل من "إيه.دي.كيو"، و"بنك مونتريال"، و"غريت-وست لايفكو"، التزامات برأس مال إضافي طويل الأجل لاستراتيجيات الاستثمار الحالية والمستقبلية لـ "ساغارد"، مما يدعم احتمالات جمع الأموال ويسرع من قدرة الشركة على إطلاق منتجات جديدة.