أمين عام "أوبك" للعربية: القطاع النفطي بحاجة لاستثمارات بـ 12 تريليون دولار حتى 2045

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن القطاع النفطي بحاجة لاستثمارات بـ 12 تريليون دولار حتى 2045.

وأضاف الغيص، في مقابلة مع "مستقبل الطاقة على العربية"، أن الاستثمارات بالقطاع لم تعد كافية ويجب ضخ المزيد في القطاع لتلبية الطلب مستقبلا.

مادة اعلانية

وأوضح :"أننا نلفت انتباه الصناعة وصناع القرار إلى أهمية الابتعاد عن رسالة عدم الاستثمار في النفط"، مضيفا أن الاستثمارات النفطية انخفضت بعد 2016 من 500 إلى 200 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن دول "أوبك" سباقة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ولكن يجب ألا يكون على حساب الطاقة التقليدية.

وتابع "حصة النفط من مزيج الطاقة لن تقل عن 30% بحلول عام 2045".

وذكر أن الحصة السوقية لـ"أوبك" سترتفع من 30% حالياً إلى أكثر من 40% بحلول 2040 إلى 2045، وفقاً لتقارير ودراسات المنظمة والجهات المستقلة، وذلك مع انخفاض الإنتاج من الدول خارج منظومة "أوبك+" حيث يتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بحلول 2029 و2030 وكذلك الدول الأخرى.