استغلال الإجازة الصيفية.. هذه أعمال مربحة تجعلك تستثمر وقتك بشكل جيد

مع بدء فصل الصيف وارتفاع التضخم في العديد من الدول، يلجأ العديد من الأشخاص إلى القيام بأعمال جانبية لجني بعض المال.

في هذا السياق، يقول 39% من الأميركيين إن لديهم عملا جانبيا واحدا، وفقًا لمسح أجرته "Bankrate" مؤخرًا، بحسب استطلاع قامت به لـ 2505 بالغين في الولايات المتحدة.

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في المتوسط، يجلبون 810 دولارات إضافية شهريًا.

إذا كنت مهتمًا ببدء عمل جانبي بنفسك، فقد يكون الصيف هو الوقت المناسب لذلك.

تقول مؤسسة شركة الاستشارات "BoldHaus" أنجليك ريويرز لـCNBC الأميركية، إنه يجب اتباع الأنشطة الشعبية التي يمارسها الأشخاص في الفترة ما بين يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، ومعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لكسب المال منها.

"55% من الأميركيين يخططون للسفر هذا الصيف. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة "Prodege" للتسويق في مايو/أيار 2023 بحسب استطلاع ضم ألف أميركي. فكر في أنواع الأنشطة التي قد تحيط برحلاتهم وكيف يمكن أن تترجم الطلب المتزايد على السفر إلى تدفق نقدي جديد.

فيما يلي بعض الأنشطة الصيفية الجانبية التي يوصي بها الخبراء بحسب تجربتها.

قم بتأجير منزلك على Airbnb أوMisterb&b أوFacebook

عند مناسبات السفر، سيبحث الناس عن أماكن للمبيت فيها خلال رحلتهم. خاصة إذا كنت تمتلك منزلا بالقرب من مركز سياحي بجوار الشاطئ أو بالقرب من مدينة كبيرة، ففكر في مراجعة القوانين المحلية للتأكد من أنها شرعية قبل أن تقوم بتأجير منزلك.

الاهتمام بالحيوانات الأليفة

ممكن مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة عبر قضاء بعض الوقت مع حيواناتهم الأليفة، وإطعامهم، والمشي معهم وما إلى ذلك.

مساعد في المدرسة الصيفية

ارتفع عدد الطلاب في المدارس الصيفية بشكل ملحوظ بعد الوباء، مع تخلف العديد منهم في الدراسة.

في هذا السياق، يقول رويرز: "هذه الزيادة تفتح نوع عمل متعلق بالأطفال بم يكون موجودا سابقا."

مدرسًا عن بعد/عبر الإنترنت

أصبحت هذه أحد الطرق الجديدة المفضلة للعديد من الأشخاص لكسب المال عبر الإنترنت، خاصة لطلاب الجامعات. يوجد الآن العديد من الشركات التي تسمح لك بالتدريس عبر الإنترنت.

بيع الأشياء على مواقع التجارة الإلكترونية

كان بيع الأشياء على موقع eBay من أولى الطرق التي يمكن للأشخاص جني بها المال عبر الإنترنت. أصبح الأمر حاليا أسهل وأقل استغراقا للوقت مما كانت عليه سابقا، وبهذا يمكنك التركيز عليها في الصيفية ومن ثم تصبح بمثابة عمل جانبي عند العودة إلى المدرسة أو الجامعة.

املأ استطلاعات الرأي عبر الإنترنت

هناك شركات ستدفع لك مقابل إجراء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت. كل ما عليك فعله هو التسجيل، وستتصل بك هذه الشركات عندما يكون لديهم استبيان يناسب ملفك الشخصي. عادةً ما تكون هذه استطلاعات بحث السوق عبر الإنترنت للعلامات التجارية الكبرى.

قم بقيادة "Uber" أو "Careem"

بحال كنت فوق السن القانوني، فيمكنك استخدام تطبيقات طلب السيارات لكسب بعض من المال. كل ما تحتاجه هو سيارة وقضاء الوقت.