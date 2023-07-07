"أمازون" تدخل في سباق الذكاء الاصطناعي لمنافسة كبرى الشركات

دخلت شركة "أمازون" التي تعتبر عملاق تجارة التجزئة الأشهر والأكبر على الإنترنت في سباق مع أكبر الشركات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُمكن أن يحدث طفرة كبيرة في مجال عمل الشركة التي تسعى لاستقطاب مزيد من الزبائن والمتسوقين في مختلف أنحاء العالم، وتعمل على توفير معظم المنتجات التي يطلبها المستهلكون أينما كانوا.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "أمازون" آندي جاسي، أنه يجب عدم استبعاد عملاق التجزئة من سباق الذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم حالياً.

مادة اعلانية

وقالت جاسي في مقابلة موسعة أجرتها معها شبكة (CNBC)، واطلعت عليها "العربية نت" إن "أمازون" تعتزم منافسة "مايكروسوفت" و"غوغل" في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الشركة تعتزم إضافة روبوتات المحادثة إلى المنتجات الاستهلاكية كما تعتزم توظيف هذه الروبوتات في الخدمات التي توفرها وتقدمها للزبائن.

وقالت جاسي: "أعتقد أنهم جميعاً كبيرون ومهمون حقاً"، في إشارة الى الشركات التي تقوم بتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت جاسي إن أمازون تنوي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن "برامج الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحسين تجربة كل عميل تقريباً". لكنها أشارت على وجه التحديد إلى (Amazon Web Services) باعتبارها شركة واحدة يمكنها الاستفادة من الضجة حول الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت (AWS) النقاب عن خدمة ذكاء اصطناعي التي أطلقت عليها اسم (Bedrock)، حيث يمكن للعملاء استخدام نماذج اللغة من أمازون وغيرها من الشركات الناشئة لتطوير برامج الدردشة الخاصة بهم وخدمات إنشاء الصور.

وطورت (AWS) أيضاً رقائقها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، المسماة (Inferentia) و(Trainium)، والتي تهدف إلى تسهيل تشغيل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي الكبيرة للمطورين، وهو ما يعني أنها ستواجه شركة "نفيديا" التي سيطرت على سوق أشباه الموصلات القوية وسوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت جاسي إن أمازون تتوقع أن تتمتع رقائقها "بأداء سعر أفضل بكثير مما ستجده في أي مكان آخر".

ويأتي إعلان "أمازون" الدخول في سباق الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تطلعات الشركة إلى خفض التكاليف بسبب تباطؤ المبيعات والتوقعات الاقتصادية القاتمة، حيث خضعت أمازون مؤخراً لأكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخها، واستغنت عن 27 ألف موظف، كما أوقفت مؤقتاً التوسع في سلسلة سوبر ماركت "فريش" وسلاسل متاجر "غو" الصغيرة، بينما أنهت خدمة الجولات الافتراضية، وجهاز الاتصال بالفيديو للأطفال وخدمة الرعاية الصحية عن بُعد الخاصة بها.