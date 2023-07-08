أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ.. تفوق على "ChatGPT"

أصدرت شركة "ميتا" تطبيقا جديدا اسمه "ثريدز"، عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"، ليصبح التطبيق متاحا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة.

التطبيق الذي تم إصداره مساء الأربعاء، قبل يوم واحد من إطلاقه المقرر، يتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على "إنستغرام"، وبالتالي عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".

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وكتب الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، في المنصة الجديدة، مساء الأربعاء، أن "التطبيق شهد 2 مليون مشترك في أول ساعتين". ليضيف لاحقا أن العدد ارتفع إلى 10 ملايين مشترك في 7 ساعات.

ويعد "ثريدز" أسرع التطبيقات انتشاراً في التاريخ حتى إنه تفوق على تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، والذي تم إطلاقه في يناير الماضي.

وفي حين أن معظم الميزات هي شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستغرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

الوقت المستغرق للوصول إلى مليون مستخدم:

ثريدز - 1 ساعة

"تشات جي بي تي " - 5 أيام

"إنستغرام" - 2.5 شهر

تيليغرام - 5 شهور

سبوتفاي - 5 أشهر

"دروبوكس" - 7 أشهر

فيسبوك - 10 شهور

يوتيوب - 10 أشهر

واتساب - 15 شهرًا

بينتريست - 20 شهرًا

تويتر - 24 شهرًا

تمبلر - 27 شهرًا

آير بي إن بي - 2.5 سنة

نتفليكس - 3.5 سنة