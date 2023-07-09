يوم تاريخي في سماء العالم.. الأكثر ازدحاماً بالطائرات

سجلت حركة الطيران التجاري، رقماً تاريخياً جديداً، بعد أن شهدت سماء العالم 134386 رحلة طيران تجارية يوم الخميس 6 يوليو.

كما شهد يوم الجمعة الماضي حركة طيران ضخمة، حيث أشارت بداية اليوم إلى تسجيل أكثر من 20000 رحلة جوية، وفقاً لـ Flightradar 24".

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كان العدد الإجمالي لرحلات الطيران المسجلة خلال يوم الخميس، 250831 رحلة إجمالية، من بينها 10 آلاف رحلة للطائرات الخاصة.

فيما تضمن العدد الإجمالي باستثناء رحلات الطيران التجارية؛ المروحيات، والنشاط العسكري، وأنشطة طائرات الأعمال الأخرى التي لا تعتبر "طائرات تجارية".

ويعتمد موقع “فلايت رادار” في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.