"البحر الأحمر للتطوير" للعربية: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة تسير حسب الجدول المخطط لافتتاح ثلاثة منتجعات هذا العام.

وقال باغانو في مقابلة مع "العربية": "نحن بصدد تسليم المنتجعات الآن إلى المشغلين وهذه الفنادق ستبدأ العمل هذا العام".

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وأضاف: "على مدار العام المقبل لدينا 13 منتجعا آخر في البحر الأحمر وثمانية منتجعات أخرى في أمالا، وكلاهما على المسار الصحيح ونتوقع الانتهاء من عملية البناء بحلول نهاية العام المقبل وتشغيل هذه الأصول في بداية عام 2025".

وتابع باغانو: "على الرغم من كل التحديات التي واجهناها عالميا فيما يتعلق باضطرابات سلاسل التوريد ما بعد جائحة كورونا وما إلى ذلك فنحن نسير إلى حد كبير على المسار الصحيح وفقا لأهدافنا الأساسية".

وأشار إلى توقيع "البحر الأحمر" و"أمالا" نحو 18 اتفاقية لإدارة الفنادق مع أكبر الأسماء في مجال الضيافة بما في ذلك "فور سيزونز" و"روزوود" و"ريتز كارلتون" و"ريتز كارلتون ريزورف" و"سانت ريجيس" و"إنتركونتيننتال" و فندق "غراند حياة" و"رافلز" وسيكس سنسز".

وأوضح أن أفضل شركات الضيافة في العالم تريد أن تكون جزءا من "البحر الأحمر للتطوير" و"أمالا"، مضيفا: "الأهم أنها تريد أن تكون جزءًا من السعودية".

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن تنفيذ مشروعي "البحر الأحمر" و"أمالا" لم يكن بدون تحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولكن البنية التحتية ستكون جاهزة.

وقال باغانو: "جمال الوجهة كان في طبيعتها النائية، والتي تقع وسط البلاد على الساحل الغربي لكن لا يوجد الكثير من حيث البيئة المبنية أو من حيث البنية التحتية القائمة".

وتابع: "قمنا ببناء وتشغيل أكبر منشأة للطاقة المتجددة خارج الشبكة في العالم والتي ستعمل على تشغيل مشروع تطوير البحر الأحمر".

بالنسبة للمطار، قال باغانو: "سنبدأ خدمة الخطوط الجوية التجارية اعتبارا من أغسطس من هذا العام لذلك في غضون شهر ونصف اعتبارا من الشهر المقبل سنبدأ الخدمات التجارية من الرياض ومن جدة".

وكشف أنه مع استكمال البناء وفتح منتجعات أخرى سيتم زيادة عدد المدن المختلفة التي ستنتقل إليها رحلات جوية مباشرة.

وأضاف أن "البنية التحتية وضعت ولكن أكثر من ذلك هناك خدمات التنقل التي يتم تنفيذها.. لدينا أسطول من المركبات الكهربائية مرة أخرى ضمن التزامنا بأن تكون عملياتنا ذات صافي صفر انبعاثات.. وهو ما يتجلى من خلال التسليم الفعلي للمركبات الكهربائية.. نستخدم وقود الديزل الحيوي حيث استطعنا الحصول على بدائل بحيث يتوافق كل ما نقوم به مع التزامنا بطموحاتنا المتجددة في بناء شيء أفضل للناس وللكوكب".

وقال إن "أي مشروعات رأسمالية تشمل السنوات الأولى إنفاق الأموال من أجل إنشاء الوجهة بغض النظر عن مصدر التمويل ولكن سيتم بدء تشغيل منتجعاتنا الأولى في الأشهر المقبلة.. لذا اعتبارا من هذا العام سنبدأ في تسجيل الإيرادات".

وأفاد باغانو: "في الواقع نحن بالفعل نسجل الإيرادات من فندق الإدارة الحالي الذي قمنا ببنائه باسم Turtle Bay Hotel في البحر الأحمر حيث استخدمنا هذا الفندق الآن لمدة عام ونصف وكنا نسجل الإيرادات من هذا الأصل المعين".

وتوقع باغانو أن يبدأ النمو الملحوظ في الإيرادات هذا العام وخلال العام المقبل مع افتتاح ما تبقى من المرحلة الأولى من المشروع.

ورجح أن تبدأ الشركة في الحصول على التدفقات النقدية الإيجابية بدءا من هذا العام وما بعده مع افتتاح رصيد المرحلة الأولى من الفنادق.