الشركات الناشئة بالمنطقة تجمع 997 مليون دولار.. وشركة مصرية تصبح "يونيكورن"

على الرغم من التعافي الذي شهده شهر مايو الماضي في استثمارات رأس المال الجريء حيث حصدت الشركات الناشئة ما قيمته 445 مليون دولار من الاستثمارات فإن ذلك لم يغير حقيقة تباطؤ هذا النوع من التمويل منذ بداية العام سواء على المستوى العالمي أو في المنطقة بسبب انعكاسات ارتفاع أسعار الفائدة والتخوف من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية.

وبحسب منصة الموجز الرقمي فإن النصف الأول من عام 2023 سجل 997 مليون دولار في التمويل عبر نحو 200 صفقة ما يشكل نحو 50% مما تم جمعه في الفترة المماثلة من العام الماضي، عند 1.865 مليار دولار.

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قادت الشركات الناشئة السعودية السوق من حيث قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها، حيث استحوذت على نحو 37% من التمويل بنحو 369 مليون دولار، تليها الشركات الناشئة في الإمارات والتي استحوذت على 29% من التمويل بقيمة 289 مليون دولار.

وفي مصر أيضاً استحوذت الشركات الناشئة على 29% من التمويل بقيمة 289 مليون دولار.

ومن حيث عدد الصفقات، استحوذت الشركات الناشئة في الإمارات على 33% من الصفقات، والشركات الناشئة السعودية 28% ومصر 14%.

استحوذت أكبر 5 صفقات التي تتجاوز 50 مليون دولار على 66% من قيمة التمويل، في حين شكلت الصفقات التي تتراوح بين 10 ملايين دولار و 50 مليون دولار، نسبة 16% من التمويل.

وكانت أكبر الاستثمارات من نصيب شركة الفنتك المصرية MNT Halan والتي حصلت على استثمارات نقدية بـ 260 مليون دولار مايشكل 26% من الاستثمارات التي تم جمعها وأيضاً حصلت الشركة على 140 مليون دولارمن سندات أصدرتها العام الماضي، ما جعل الشركة يونيكورن ووصل تقييمها إلى المليار دولار.

وتلتها الشركة الكويتية فلاورد موقع بيع الهدايا والزهور والتي جمعت نحو 16% من إجمالي الاستثمارات عند 156 مليون دولار في سلسلة C وهي تستعد لاكتتاب عام أولي قد يحدث هذا العام.

وجمع "نعناع" تطبيق البقالة السعودي جمع 133 مليون دولار وهو ما شكل نحو 13% من اجمالي التمويل منذ بداية العام، ومن الشركات الأسرع نمواً في مجال التكنولوجيا الماليةTabby التي جمعت 58 مليون دولار ليبلغ تقييم الشركة660 مليون دولار، وسط توقعات بإدراجها في السوق السعودية.

واستقطبت الشركات الناشئة في المغرب بعض الاهتمام هذا العام إذ يشهد المغرب عددا متزايدا من الشركات الناشئة كل عام، من ثماني شركات في 2016 إلى أكثر من 100 شركة ناشئة في عام 2022، معظمها منصات تجارة إلكترونية.

وتعني شركة يونيكورن أنها شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.