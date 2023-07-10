حساب تعقب طائرة ماسك يعود إلى الواجهة.. ولكن هذه المرة عبر تطبيق "ثريدز"!

تجاوز تطبيق "ميتا الجديد "ثريدز" 100 مليون مستخدم، ليصبح التطبيق الأسرع استخداما على الإطلاق بعد منصة "ChatGPT". وتجاوز روبوت الدردشة الخاص بـ"OpenAI" مستويات 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط، بينما سجل "ثريدز" تلك المستويات في غضون أيام.

ووصل عدد المستخدمين إلى مليوني مستخدم في أول ساعتين. وقال الرئيس التنفيذي للشكرة الأم مارك زوكربيرغ يوم الجمعة، إن الانطلاق كان "يفوق بكثير توقعاتنا".

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اعتبارًا من يوم الخميس، أشارت صحيفة "The Verge" أنه كان هناك بالفعل أكثر من 95 مليون مشاركة، و190 مليون إعجاب تمت مشاركتها على التطبيق.

"لا تستهدف "ميتا" على وجه التحديد محاولة استبدال "تويتر"، وفقًا لرئيس "إنستغرام" آدم موسيري، ولن تشجع الشركة الأنشطة السياسية على المنصة، ولكن قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون المكان الذي يذهب إليه الأشخاص لإجراء محادثة.

وأضاف: "على الرغم من أن "ميتا" متحمسة للغاية بشأن أسبوع الانطلاق، إلا أننا لا نعلم ما إذا كان هذا الزخم سيستمر".

في الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "تويتر" تخبر المعلنين أن لديها حوالي 535 مليون مستخدم نشط شهريًا يمكن تحقيق الدخل منه. لكن البيانات الخارجية تشير إلى أن حركة المرور على المنصة هي في اتجاه هبوطي في الأشهر الأخيرة.

ويجد إيلون ماسك نفسه في مأزق مرة أخرى، وسط مخاوف من تعقب طائرته بواسطة طالب جامعي اسمه جاك سويني يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي حاول فتح حساب على "ثريدز" بعد أن حظر إيلون ماسك حساب سويني على "تويتر".

أطلق سويني حسابه عبر "تويتر" يدعى "ElonJet"، في 2020، عبر استخدام تقنية متقدمة لتتبع طائرة أغنى رجل في العالم الخاصة. وأوقفت "تويتر" الحساب عبر استخدام بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة حيث اعتبر الرئيس التنفيذي للمنصة أن الحساب يعتبر خطر شخصي مباشر لأمنه.

وطلب سويني من زوكربيرغ عبر رسالته الثانية على حساب "ثريدز" إذا كان بإمكانه البقاء في المنصة، خوفا من إيقاف "ميتا" الحساب مثل ما فعلت "تويتر".

وبحسب "The Verge"، يبدو أن الحساب الذي يتتبع طائرة ماسك قد تم تعليقه بالفعل واستعادته لاحقًا على كل من "ثريدز" و"إنستغرام" خلال الأيام القليلة الماضية.