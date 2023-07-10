سهم "طاقة عربية" يواصل تحقيق مكاسب صاروخية في بورصة مصر

للجلسة الثانية على التوالي، سجل سهم شركة "طاقة عربية" ارتفاعات قياسية بعدما سجل مكاسب تتجاوز 10000% في أول تعاملاته بالبورصة المصرية أمس. ولجأت إدارة البورصة إلى إلغاء جميع العمليات المنفذة أمس.

وحتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين، سجل سهم الشركة وهو الوافد الأحدث على الأسهم المدرجة البورصة المصرية، بنسبة 3940% بعدما قفز إلى مستوى 20.20 جنيه.

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ووفق بيان، قالت إدارة البورصة المصرية، إنه تقرر السماح بالتداول على أسهم شركة طاقة عربية بجلسة تداول اليوم بدون التقيد بالحدود السعرية، أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها.

وأوضحت أنه سيتم التداول عليها بدءاً من جلسة التداول التالية طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت بناء على طلبات تقدمت بها شركة "هيرميس" للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية، إلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس الأحد على أسهم شركة "طاقة عربية" وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

يشار إلى أن نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة بلغت نحو 395 ألف جنيه على أسهم شركة "طاقة عربية" في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية، أمس الأحد.

وبحسب بيان للبورصة، فقد تقرر تعديل سعر الفتح لجلسة اليوم الاثنين ليصبح 0.500 جنيه مصري للسهم. يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه.

على صعيد مؤشرات البورصة، فقد سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 1.42% ليخترق مستوى 16790 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.06% إلى مستوى 3333 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 2.75% إلى مستوى 4950 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى نحو 1138.18 مليار جنيه.