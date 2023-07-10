صندوق التنمية الزراعية السعودي: نستهدف 7 مليارات ريال تمويلات هذا العام

قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي حبيب الشمري، إن الصندوق يستهدف تقديم تمويلات بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال خلال عام 2023.

وذكر في مقابلة هاتفية مع " العربية"، أن إجمالي التمويلات المقدمة العام الماضي بلغت 6.5 مليار ريال.

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ووقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، أمس الأحد، عقودا قيمتها 926 مليون ريال لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

وقال الشمري إن إجمالي العقود منذ بداية العام بلغ 926 مليون ريال، بجانب تمويلات أخري لمشروعات زراعية.

وذكر أن الصندوق لديه برامج متعددة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي من خلال تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية ولكل تمويل شروط وضمانات مختلفة.

أوضح أن المنتجات المستهدفة في العقود التمويلية التي وقعت هذا الشهر ضمن مبادرة الأمن الغذائي هي فول الصويا والشعير والذرة الصفراء لتكون مدخلات لصناعات داخل المملكة مثل صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وأشار إلى برنامج آخر مواز لهذا البرنامج يختص بتمويل استيراد المنتجات الزراعية ويأتي بالشراكة مع البنوك التجارية وتختلف المنتجات المستوردة لتشمل الأعلاف والسكر والأرز والذرة وزيت الطعام والحطب واللحوم الحمراء لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وأوضح أن تمويل الاستيراد يكون عبر البنوك التجارية وبضمان من الصندوق عبر اعتماد مستندي يصدره الصندوق كضامن للشركات لدى البنوك التجارية.