مصر تعلن غداً عن عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية

تعتزم الحكومة المصرية الإعلان غداً الثلاثاء، عن تنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح حصص من 32 شركة حكومية.

وقالت مراسلة العربية فهيمة زايد، إنه من المرتقب الإعلان غدا عن عدة صفقات ضمن الطروحات الحكومية في مصر، والتي قد تتضمن العديد من الصفقات.

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وأضافت أن هناك ترجيحات بشأن طرح أرض الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، والتي من المقرر تحويلها إلى فندق وسيكون لصندوق مصر السيادي حصة بالفندق وعائداته.

وأوضحت أن الصفقات قد تشمل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والبالغة نحو 45%، وسط رغبة صندوق قطر السيادي في الاستحواذ على كامل الحصة ولكن المصرية للاتصالات قد تستغني عن 20% منها والتي تصل قيمتها أقل من مليار دولار.

وأشارت إلى أنه من بين الصفقات حصة الحكومة المصرية في شركة العز للدخيلة للصلب وسط أنباء عن مفاوضات لرجل الأعمال أحمد عز للاستحواذ عليها والبالغة 14% وتبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز المشروعات الوطنية.

كانت الحكومة المصرية، وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، للعمل كمستشار استراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وأوضح مدبولي أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج.