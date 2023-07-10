اقتصاد إيران
وكالة.. حريق في مصفاة "بندر عباس" الإيرانية
شكوك حول احتمالية انفجار 3 خزانات للمنتجات البترولية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفادت وكالة أنباء نادي الصحافيين الشباب الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع في مصفاة بندر عباس النفطية الواقعة في جنوب إيران، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين، إن النيران اشتعلت في 3 خزانات للمنتجات البترولية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران.
مادة اعلانية
فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا": "وفقا لتصريحات مصادر محلية، فقد بدأت الجهود لإطفاء الحريق، ولكن هناك احتمال لانتشار الحريق وانفجار الخزانات القريبة".
وشاركت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) لقطات لدخان أسود كبير يخرج من مجمع صناعي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
المغرب يعلن أسماء تحالفات تأهلت للمنافسة على مشروع ضخم للطاقة الشمسيةبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاوات في جبال أطلس طاقة
-
"اللجين" تبيع كامل حصتها في "زين للصناعات" بـ 15.2 مليون ريالإتمام الصفقة يخضع لبعض الشروط شركات
-
"إس تي سي" تستكمل بيع قطعة أرض باستلام 1.38 مليار ريالسيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة بالربع الثالث شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية