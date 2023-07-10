وكالة.. حريق في مصفاة "بندر عباس" الإيرانية

أفادت وكالة أنباء نادي الصحافيين الشباب الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع في مصفاة بندر عباس النفطية الواقعة في جنوب إيران، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين، إن النيران اشتعلت في 3 خزانات للمنتجات البترولية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران.

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فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا": "وفقا لتصريحات مصادر محلية، فقد بدأت الجهود لإطفاء الحريق، ولكن هناك احتمال لانتشار الحريق وانفجار الخزانات القريبة".

وشاركت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) لقطات لدخان أسود كبير يخرج من مجمع صناعي.