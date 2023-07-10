اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بندر عباس.. ترمب يضرب إيران في خاصرتها النفطية
مصفاة بندر عباس الإيرانية
اقتصاد إيران

وكالة.. حريق في مصفاة "بندر عباس" الإيرانية

شكوك حول احتمالية انفجار 3 خزانات للمنتجات البترولية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة أنباء نادي الصحافيين الشباب الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع في مصفاة بندر عباس النفطية الواقعة في جنوب إيران، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين، إن النيران اشتعلت في 3 خزانات للمنتجات البترولية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران.

مادة اعلانية

فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا": "وفقا لتصريحات مصادر محلية، فقد بدأت الجهود لإطفاء الحريق، ولكن هناك احتمال لانتشار الحريق وانفجار الخزانات القريبة".

وشاركت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) لقطات لدخان أسود كبير يخرج من مجمع صناعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟ نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط