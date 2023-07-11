"مايكروسوفت" تواصل إلغاء المزيد من الوظائف

قالت شركة "مايكروسوفت" إنها ألغت وظائف إضافية، بعد أسبوع من بدء السنة المالية 2024.

وتأتي التخفيضات بالإضافة إلى التقليص المعلن في يناير، والذي أدى إلى تسريح 10 آلاف موظف، حيث كشفت شركة البرمجيات أيضاً عن عدد صغير من التخفيضات في هذا الوقت من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وبجانب "مايكروسوفت"، اتجه عمالقة التكنولوجيا لاتباع نفس السياسة، حيث قررت "أمازون"، و"غوغل" وشركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى هذا العام تسريح آلاف العمال بعد إضافة عدد من الموظفين بسرعة لتلبية الطلب المتزايد خلال جائحة كورونا، وقالت مايكروسوفت في الأشهر الأخيرة إن العملاء يبحثون عن طرق لتوفير المال على فاتورة الحوسبة السحابية الخاصة بهم.

ورفض متحدث باسم مايكروسوفت تحديد عدد التخفيضات في الجولة الأخيرة، وفي يناير، أصدر الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا مذكرة تشير إلى أن الشركة ستغير تشكيلة أجهزتها وتوحد عقود الإيجار.

وقدمت مايكروسوفت إخطاراً يوم الاثنين تقول فيه إنها ستسرح 276 شخصاً في ولايتها الأصلية، واشنطن، من بين هؤلاء، 66 افتراضية.

وقال المتحدث في رسالة بريد إلكتروني: "تعد التعديلات التنظيمية والقوى العاملة جزءاً ضرورياً ومنتظماً من إدارة أعمالنا، وسنواصل تحديد الأولويات والاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجي لمستقبلنا ودعم عملائنا وشركائنا".