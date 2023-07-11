هل بدأ "ثريدز" بتشكيل تهديد حقيقي لـ "تويتر"؟

قال المدير الشريك لدى VentureX، يوسف حميد الدين، في مقابلة مع "العربية"، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تهديد منصة "ثريدز" لـ"تويتر" في الوقت الحالي.

وأضاف يوسف أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل "ثريدز" مقابل "تويتر" من حيث إنه سيكون لديه إطار خاص ومنفصل.

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وأوضح أن هناك نحو 2.5 مليار مستخدم في "انستغرام"، والتي يشكل الـ 100 مليون مسترك في منصة "ثريدز" نحو 4% منها.

وبين أن منصة "ثريدز" تعد امتدادا وتوسعا لشركة "ميتا" و"انستغرام"، مضيفا :"من الصعب الآن قول إن ثريدز يهدد تويتر".

وذكر أنه مع الوقت سنعلم الآلية التي نقيم بها "ثريدز" مقابل "تويتر".

وأشار إلى أن إيلون ماسك في تحركه نحو تحرير منصة "تويتر" والخطاب بها شكل دافعا للكثير من الأشخاص والمستخدمين للنظر إلى منصة "ثريدز" كإحدى الوجهات للهجرة إليها، ولكن هل ستتم الهجرة أم التواجد بالمنصتين؟

وتجاوز عدد مشتركي تطبيق THREADS التابع لمنصة "ميتا" الـ100 مليون مشترك بعد أقل من أسبوع على إطلاقه ما يشكل تهديدا حقيقيا لتطبيق "تويتر".

ووفقًا لشركة البيانات المتخصصة في تحليلات الويب LIKEWEB فإن حركة المرور على تطبيق "تويتر" قد تراجعت بنسبة 5% في أول يومين من إطلاق تطبيق "ثريدز" وسط إشارات على هجرة المستخدمين لمنصات بديلة مثل "ثريدز" و"بلوسكاي".

وتمتلك "تويتر" 535 مليون مشترك نشط شهريا بنهاية يونيو الماضي في حين تعتمد "ميتا" على ملياري مشترك نشط شهريا في تطبيق "انستغرام" التابع لها.