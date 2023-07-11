خاص
"طاقة عربية": نتوسع في السعودية عبر تأسيس شركة جديدة بقطاع الغاز
المجموعة تدرس مشروع للهيدروجين الأخضر بكلفة 4 مليارات دولار
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قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية" باكينام كفافي، إن إجمالي استثمارات الشركة بلغت نحو 1.6 مليار جنيه خلال 2023، مشيرة إلى أن الشركة تدرس مع شريكها الفرنسي، مشروع الهيدوجين الأخضر، بكلفة 4 مليارات دولار.
وأكدت كفافي في مقابلة مع "العربية" أن المجموعة تتجه إلى توسيع أعمالها في مجال الغاز في عدة دول بالشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها السعودية وتنزانيا وموزمبيق.
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وأوضحت أن "طاقة عربية" بصدد افتتاح شركة جديدة في السعودية بالشراكة مع شركة "توزيع الغاز" السعودية.
وبشأن الاقتصاد، قالت إن الشركة تتوسع في قطاع شحن السيارات الكهربائية بمصر، وبدأت بـ 250 جهاز شحن سيتم توزيعها في كافة أنحاء البلاد مع التوسع في هذا القطاع.
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