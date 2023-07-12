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كريستيانو رونالدو يشتري حصة من أكبر منصة إلكترونية لبيع الساعات الفاخرة المستعملة

تعرض نحو نصف مليون ساعة

دبي - العربية.نت
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يعتزم لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو شراء حصة في أكبر منصة على الإنترنت مخصصة لبيع الساعات الفاخرة المملوكة مسبقًا" Chrono24"ومقرها ألمانيا.

تم تقدير القيمة السوقية للمنصة بأكثر من مليار دولار في عام 2021، ويعرض عبر صفحاتها نحو نصف مليون ساعة للبيع.

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وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة "تيم ستراك" فإن رونالدو قد دفع مبلغًا كبيرًا لقاء هذه الحصة وليس العكس، والصفقة لا تمثل اتفاقية تسويق.

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تشير التوقعات إلى أن سوق الساعات المستعملة سينمو 75% بحلول نهاية العقد، ليصل إلى 40 مليار دولار، ويمكن أن تتجاوز إيرادات الساعات المملوكة مسبقًا مبيعات الساعات الجديدة بحلول عام 2033.

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