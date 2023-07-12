مسؤول مصري للعربية: طرح محطة رياح الزعفرانة للاستثمار

أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الدكتور محمد الخياط، في مقابلة مع "العربية"، أنه من المقرر طرح محطة رياح الزعفرانة للاستثمار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال الخياط إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تعمل كميسر للسوق وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة من خلال المشروعات التي تنفذ مع الحكومات الصديقة مثل مجمع الزعفرانة لطاقة الرياح، وأيضا مجمع خليج جبل الزيت، ومشروعات خليج السويس، بجانب التنسيق مع القطاع الخاص مثل مصدر الإماراتية، وأكوا باور السعودية، وسكاتك النرويجية.

مادة اعلانية

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في زيادة الإقبال على مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار في مصر، حيث إن هناك مجموعة من المشروعات قيد الإنشاء بقدرة 1250 ميغاوات باستثمارات 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 3 آلاف ميغاوات قيد التطوير باستثمارات 4 مليارات دولار.

وكشف عن إجمالي الطاقات المتجددة في مصر والتي تبلغ أكثر من 6 آلاف ميغاوات، منها 50% من الطاقة المائية، والنصف الآخر يوزع بين الطاقة الشمسية والرياح.

وفيما يتعلق بمشروع تحالف مصدر الإماراتية وانفينتي باور وحسن علام القابضة، قال الخياط، إنه تم توقيع الإحداثيات الخاصة بالمشروع الشهر الماضي، ويقع في غرب سوهاج على مساحة 3 آلاف كيلو متر مربع، تستوعب 10 آلاف ميغاوات.

وأوضح أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل، الأولى تتضمن 2000 ميغاوات- من طاقة الرياح، والبدء فيها في غضون عام ونصف إلى عامين، بعد الانتهاء من جمع البيانات المناخية بالمنطقة، قائلا: "المشروع سيصل لكامل طاقته المستهدفة في غضون 6 سنوات".

وذكر أن المشروعات والاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تأتي في إطار مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والذي نتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات لمشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح.

وتابع "مؤتمر كوب 27 شهد توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات بطاقة 28 ألف ميغاوات منها 10 آلاف ميغاوات تحالف مصدر الإماراتية وانفينتي باور وحسن علام القابضة، وأيضا شركة سكاتك النرويجية بالإضافة إلى أكوا باور السعودية وتحالف أوراسكوم بطاقة 3 آلاف ميغاوات".

وأشار إلى أن هذا التنوع للمستثمرين يعكس التنوع الكبير في الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وجاذبية السوق المصرية لهذه الاستثمارات من مؤسسات التمويل العالمية.