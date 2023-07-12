هل يفشل "جيف بيزوس" في اللحاق بصواريخ "إيلون ماسك"؟

انفجر محرك صاروخ "بلو أوريغين" أثناء الاختبار الشهر الماضي، وهو انتكاسة مدمرة لها تداعيات محتملة على عملاء الشركة وصواريخها الخاصة.

أثناء بدء تشغيل الصاروخ في 30 يونيو في منشأة غرب تكساس التابعة لشركة الفضاء التابعة لجيف بيزوس، انفجر محرك "BE-4" بعد حوالي 10 ثوانٍ من الاختبار، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" عن العديد من الأشخاص، واطلعت عليه "العربية.نت"، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم شاهدوا مقطع فيديو لانفجار هائل دمر المحرك وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية لمنصة الاختبار.

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ومن المتوقع أن ينتهي اختبار المحرك الذي انفجر في يوليو، وقال الأشخاص إنه كان من المقرر بعد ذلك الشحن إلى "United Launch Alliance" التابع لشركة "Blue Origin" لاستخدامه في إطلاق صاروخ فولكان الثاني.

وأكد متحدث باسم "بلو أوريغين"، في بيان أن الشركة "واجهت مشكلة أثناء اختبار محرك صاروخ فولكان 3".

وقالت "بلو أوريغين": "لم يصب أحد من الأفراد ونقوم حالياً بتقييم السبب الجذري، ولدينا بالفعل سبب مباشر ونعمل على إجراءات علاجية".

وتعد "ULA" هي مشروع مشترك لبناء الصواريخ بين شركتي "بوينغ"، و"لوكهيد مارتن"، والتي تتنافس بشكل أساسي مع شركة "سبيس إكس" التابعة لـ "إيلون ماسك"، ولا سيما التنافس على عقود الإطلاق العسكرية الأكثر ربحاً.

وقالت "Blue Origin" أيضاً إنها ستكون قادرة على "مواصلة اختبار" المحركات في غرب تكساس.

وأضافت الشركة: "سنكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا الخاصة بتسليم المحرك هذا العام والبقاء في طليعة احتياجات الإطلاق لعملائنا".





تأخيرات فولكان

ويهدد فشل اختبار "BE-4" بمزيد من تأخير إطلاق "فولكان" الأول الذي تأخر بالفعل - والذي تمت إعادة جدولته مؤخراً إلى الربع الرابع من هذا العام - بينما تفحص "بلو أوريغين" سبب المشكلة.

ويستخدم كل صاروخ فولكان زوجاً من محركات "BE-4" للإطلاق.

في نفس الوقت الذي تحتاج فيه Blue Origin إلى تشغيل BE-4 بشكل جيد وإيقاف خط الإنتاج لعميلها الرئيسي، تحتاج الشركة أيضاً إلى محركات لصاروخها "نيو غلين" القابل لإعادة الاستخدام والذي هو قيد التطوير.

بينما يستخدم فولكان محركين من طراز BE-4، يتطلب كل صاروخ "نيو غلين" 7 محركات BE-4، مما يعني أن "بلو أوريغين" تحتاج إلى إنتاج العشرات سنوياً لدعم كلا الصاروخين.

وكل من فولكان ونيو غلين متعاقد على إطلاق أقمار صناعية لشركة "أمازون"، وتشمل صفقة الإطلاق التجاري الرائجة قيام أمازون بإطلاق 38 إطلاقاً من شركة فولكان وما يصل إلى 27 إطلاقاً من نيو غلين لتحليق أقمارها الصناعية للإنترنت من مشروع كايبر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتخطط "بلو أوريغين" أيضاً لاستخدام "New Glenn" للطيران على متن مركبة الهبوط القمرية التي تطورها بموجب عقد بقيمة 3.4 مليار دولار من وكالة ناسا.

كان من المفترض أن يكون BE-4، وهو حجر الزاوية في مجموعة Blue Origin للمحركات الصاروخية، جاهزاً بحلول عام 2017، ولكن عدداً لا يحصى من مشكلات التطوير يعني أن الشركة أنهت فقط المحركات الأولى الجاهزة للطيران مؤخراً.