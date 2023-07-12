وزيرة التخطيط المصرية تكشف لـ"العربية" مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن مصر ستنفذ صفقات جديدة لبيع حصص حكومية في شركات قريبا.

وأضافت السعيد في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الصفقات تتضمن شركات مدرجة في البورصة، وأن الإعلان عنها تأخر ذلك بسبب نظام الإفصاح وقوانين الحوكمة.

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وأشارت السعيد إلى أهم صفقتين تم الإعلان عنهما أمس تتضمن صفقة طرح حصة زيادة رأس المال من شركة "الفنادق" بقيمة 700 مليون دولار، وهذه الحصة تم بيعها لتحالف مصري دولي تقوده شركة "إيكون" المصرية التابعة لشركة "طلعت مصطفى".

وأوضحت السعيد أن الصفقة الثانية كانت لطرح حصص أقلية في 3 شركات موجودة في صندوق ما قبل الطروحات، وهم "الحفر المصرية"، و"إيلاب"، و"إيثيديكو"" وتتراوح نسبة الطرح فيها بين 25% إلى 30%، وتبلغ حصيلة هذه الشركات 800 مليون دولار، وذهبت هذه الحصص إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وتابعت: "في وقت لاحق سيتم طرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية".

وكشف مجلس الوزراء المصري، أمس تفاصيل طرح عدد من الشركات الحكومية على المستثمرين وتخارج الدولة من القطاعات وفقاً لوثيقة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الدولة وقعت عقودا لبيع حصص في بعض الشركات بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار منها 1.65 مليار بالدولار الأميركي، والباقي بالجنيه المصري، وتم استلام قيمة بعضها بالفعل.

وقال مدبولي إن الحكومة تحركت في بيع حصص من شركات "باكين" و"الفنادق"، و"إيثيديكو"، و"الحفر الوطنية"، و"إيلاب"، و"جبل الزيت"، و"سيمينز"، و"عز الدخيلة"، و"المصرية للاتصالات"، كما أن هناك تحركا في شركات أخرى مطروحة ومقيدة في البورصة، إلا أنه نظراً لقيدها لا يمكن الإفصاح عنها إلا في حينه.