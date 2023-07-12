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الحقيل للعربية: حماس بين الأتراك للمشاركة في البيئة الاستثمارية بالسعودية

أكد على العمل للتأكد من أن كل مدينة سعودية تحتفظ بهوية خاصة بها

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، على وجود رغبة صادقة وحماس بين المستثمرين الأتراك للمشاركة في البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارته إلى تركيا، أن تحقيق رؤية 2030 يتطلب شراكات متنوعة، ولدى تركيا مقومات للمشاركة في مجال المقاولات.

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وقال إن هناك فرصة للعمل بين السعودية وتركيا لتطوير صناعة البناء، مضيفا :"البناء بحاجة إلى سرعة العرض وتقنيات متعددة".

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وتابع :"نقابل مستثمرين من عدد من الدول ونسهل دخولهم للمملكة".

وذكر الوزير، أنه يتم وضع خطة عمل ومتابعة تنفيذها بين تركيا والسعودية.

وأشار إلى العمل للتأكد من أن كل مدينة سعودية تحتفظ بهوية خاصة بها.

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