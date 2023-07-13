الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع بقيادة شركات التكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير يوم الأربعاء بدعم من مكاسب تجاوزت 1% لمؤشر ناسداك بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.

وفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" والثقيل بأسهم التكنولوجيا 158.26 نقطة، أو 1.15%، إلى 13919 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 86 نقطة، أو 0.25%، إلى 34353.59 نقطة.

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وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين الأساسية منذ أغسطس 2021.

وتراجع الدولار الأميركي بنحو 1% إلى أقل مستوى منذ أكثر من عام.