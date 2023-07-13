وول ستريت
الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع بقيادة شركات التكنولوجيا
بيانات التضخم دعمت الصعود الجماعي للأسهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير يوم الأربعاء بدعم من مكاسب تجاوزت 1% لمؤشر ناسداك بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.
وفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" والثقيل بأسهم التكنولوجيا 158.26 نقطة، أو 1.15%، إلى 13919 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 86 نقطة، أو 0.25%، إلى 34353.59 نقطة.
مادة اعلانية
وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين الأساسية منذ أغسطس 2021.
وتراجع الدولار الأميركي بنحو 1% إلى أقل مستوى منذ أكثر من عام.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رئيس وزراء اليابان يزور السعودية وقطر والإمارات الشهر الجاريبين 16و18 يوليو اقتصاد
-
أسعار النفط تصعد في التعاملات المبكرة مع تراجع حدة التضخم الأميركيخام غرب تكساس يرتفع إلى 75.79 دولار طاقة
-
مرسوم بتعيين وزير النفط الكويتي وزيراً للمالية بالوكالة بالإضافة إلى عملهكان وزير المالية الكويتي مناف الهاجري تقدم باستقالته اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية