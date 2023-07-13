التجارة بين الصين وروسيا عند أعلى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الخميس أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

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وزادت واردات الصين من روسيا 15.7% إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة 10% في مايو. وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9% الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالا، تراجعا من 114% في مايو.

ووفقا لوكالة "أوتوستات" لتحليل البيانات، فإن 6 من أعلى 10 علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل "هافل"، و"شيري"، و"جيلي"، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين الماضي، بمواصلة العمل مع روسيا على تطوير شراكة تعاون استراتيجية شاملة.

وقال الكرملين يوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن هذا هو الوقت المناسب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.