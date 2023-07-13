التضخم لم يعد مشكلة الولايات المتحدة.. اقتصادي شهير يكشف السبب!

يرى الاقتصادي الأميركي المخضرم، ستيف هانكي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعاني من مشكلة التضخم.

وقال أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكن لشبكة "CNBC": "أعتقد أن قصة التضخم هي قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4% في الولايات المتحدة".

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وأضاف هانكي: "لم نشهد ذلك منذ عام 1938. التغيرات في عرض النقود تسبب تغيرات في مؤشر الأسعار والتضخم".

جاء معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو أقل من المتوقع عند 3% يوم الأربعاء، وهي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8% عن العام الماضي و0.2% على أساس شهري.

وقد تعطي البيانات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة للمناورة خلال اجتماع المركزي للنظر في اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس. وإذا أظهر أيضاً انخفاض الأسعار، فقد يؤثر ذلك بشكل أكبر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة رفع الأسعار قريباً.

ويراهن المتداولون على أن هناك فرصة بنسبة 92.4% في أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو، وفقاً لأداة "CME FedWatch".

وقال هانكي: "عندما كان التضخم يتأرجح، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أولاً ثم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك". ولكن ظل مؤشر التضخم الأساسي يهبط تدريجياً ببطء شديد.

وأضاف: "الآن، قلبنا الأمور وأصبحت مؤشرات أسعار المنتجين تسقط بسرعة مثل حجر. وبصورة أسرع تهبط أرقام مؤشر أسعار المستهلك"، لكن مؤشر التضخم الأساسي متخلف عن الركب". "سنرى كل ذلك ينخفض طالما استمروا في التشديد الكمي".

يأتي ذلك، فيما يميل صانعو السياسة في البنك المركزي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

لكن هانكي أشار إلى أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستمرار في سياسته التشددية، فيمكنه الوصول إلى "نطاق 2% بسرعة كبيرة".

وقال: "انسوا كل الدعاية التي نسمعها - أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة صعبة، وأن هذه ستكون معركة طويلة، والتضخم لزج، وما إلى ذلك".