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ذكاء اصطناعي

"أوبتوماتيكا" للعربية: نتوقع سيطرة "غوغل" على سوق الذكاء الاصطناعي.. ولكن!

البلتاجي: القطاع لا يزال في بدايته

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي لشركة "أوبتوماتيكا" محمد عادل البلتاجي، في مقابلة مع "العربية"، إن إيلون ماسك استطاع أن يستقطب خبراء متمكنين في مجال الذكاء الاصطناعي من "OpenAI" و"غوغل" مما ساعده في إطلاق شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي "xAI".

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، و"سبيس إكس"، ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، يوم الأربعاء عن ظهور شركة جديدة للذكاء الاصطناعي "xAI"، بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون". وفقاً لموقع الشركة على الويب، فيما سيشارك ماسك، وفريقه المزيد من المعلومات في دردشة "Twitter Spaces" يوم الجمعة.

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وأعضاء الفريق وراء "xAI" هم من المهندسين السابقين في "DeepMind" و"OpenAI" و"غوغل للأبحاث" و"مايكروسوفت للأبحاث" و"تويتر" و"تسلا"، وقد عملوا في مشاريع بما في ذلك "ألف كود" من "ديب مايند" وربوبت الدردشة "GPT-3.5" التابع لـ "أوبن آيه أي"، وكذلك "GPT-4"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف البلتاجي: "من الجدير بالذكر أن إيلون ماسك كان من مؤسسي "OpenAI" قبل أن يبتعد ويترك المجال لـ"غوغل"، وبالتالي فإن ماسك "ندمان" أنه ليس جزءا من الثورة التي تحصل حاليا، وهو يريد أن يدخل المجال بقوة".

وفيما يتعلق بالمنافسة، قال البلتاجي: "هناك مجال كبير للمنافسة. السوق لا تزال في بدايتها. سيتم البناء على نموذج اللغة الكبير أو "Large Language Models" العديد من التطبيقات، حيث هذا النموذج سيصبح البنية التحتية الجديدة. الشركات التي ستتحرك أسرع هي التي ستكسب".

من ناحية الأنظمة والتشريعات، "يمكن لمستخدمي منصات مثل "تشات جي بي تي" الحصول على أعمال فنية، مما يشكل مشكلة لأصحاب حقوق الملكية، الذين عادة ما يحققون مردودا ماليا من تلك الأعمال"، بحسب البلتاجي.

ويتوقع البلتاجي أن "غوغل" هي التي ستسيطر على قطاع الذكاء الاصطناعي من حيث الإمكانيات، بسبب تملكها للبيانات الضخمة. أما فيما يتعلق بسرعة التحرك، "فقد أثبتت "OpenAI" أنها تتحرك بوتيرة أسرع. وبالتالي على "غوغل" التحرك بطريقة أسرع، من أجل السيطرة على السوق".

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