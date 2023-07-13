لافروف: موسكو مستعدة لتوريد الغذاء للدول المحتاجة رغم القيود الغربية

نقل تلفزيون "آر تي" اليوم الخميس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القول، إن موسكو مستعدة لتوريد الغذاء للدول المحتاجة على الرغم من قيود دول الغرب المفروضة عليها.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي، أنه لا توجد أي مقترحات جديدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود حتى الآن.

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وهددت روسيا مرارا بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا لم يتم حل "جميع المسائل الإشكالية" المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي تمديده في 17 يوليو/تموز الجاري، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

فيما يتعلق بالاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، قال وزير الخارجية الروسي إنه غير متفائل باستئناف الاتفاق.

وأضاف لافروف أنه "لا توجد ضمانات بأن الإدارة الأميركية المقبلة ستحترم أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران".

وفشلت عدة جولات من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في التوصل لاتفاق لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم بين الجانبين عام 2015، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه في 2018.