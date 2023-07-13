مصر تبدأ تحصيل ضرائب من "متجر تطبيقات" أبل.. في هذا الموعد

قررت شركة "أبل" تحديث أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل متجر التطبيقات "App Store" (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) لمستخدميها في عدد من الدول من بينها مصر ونيجيريا وتنزانيا وتركيا بداية من 25 يوليو الجاري. والتي ستأخذ في الاعتبار التغييرات الضريبية الحاصلة.

وأشارت "أبل" في بيان على موقعها للمطورين إلى أنها ستقوم بخصم ضريبة بواقع 14% على القيمة المضافة في مصر، وإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% وضريبة الخدمة الرقمية بنسبة 2% في تنزانيا، فضلاً عن رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% في تركيا.

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تم إنشاء نظام التجارة والمدفوعات في "App Store" لتمكين المطورين من إعداد منتجاتهم وخدماتهم وبيعها على نطاق عالمي بـ 44 عملة عبر 175 واجهة متجر في "App Store".

وقالت "أبل": "تتم هذه التحديثات باستخدام معلومات أسعار الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية للمساعدة في ضمان أن تظل أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق متساوية عبر جميع واجهات المتاجر".

كيف يؤثر ذلك على التسعير؟

وأوضحت الشركة، أنه في حال تحديد أياً من الدول: مصر، أو نيجيريا، أو تنزانيا، أو تركيا، كواجهة متجر أساسية لتطبيقك أو للشراء داخل التطبيق (باستثناء الاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي)، فلن يتغير السعر في واجهة المتجر هذه. سيتم تحديث الأسعار في واجهات التطبيقات الأخرى للحفاظ على التعادل مع السعر الأساسي الذي اخترته".

بينما إذا لم تكن واجهة المتجر الأساسية لتطبيقك أو الشراء داخل التطبيق (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) في مصر، أو نيجيريا، أو تنزانيا، أو تركيا، فسترتفع الأسعار في واجهات المتاجر في هذه الدول.

ويعني ذلك، أنه على سبيل المثال؛ سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على التطبيقات التي أنتجها مطورون لا تعد مصر واجهة متجرهم الأساسية في حالة "مصر".

كما أشارت الشركة إلى أنه إذا كانت عملية الشراء داخل التطبيق عبارة عن اشتراك قابل للتجديد التلقائي أو إذا كنت تدير الأسعار يدوياً على واجهات التطبيقات بدلاً من استخدام الأسعار التلقائية المتساوية، فلن تتغير أسعارك.

وقالت الشركة، إن تحديثات الأسعار سيكون متواجد في "App Store Connect" لعرض تغييرات الأسعار القادمة.

ومن المقرر أن تقوم شركة "أبل" بجمع وتحويل الضرائب السارية في مصر وتنزانيا، وفقاً للبيان.