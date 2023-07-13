"بلومبرغ": شركات أميركية تقترب من بيع حصة في "أدنوك لأنابيب النفط"

اقتربت شركتا "بلاك روك" و"KKR & Co" من إبرام صفقة لبيع حصتهما التي تقدر بمليارات الدولارات في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى شركة "أبوظبي القابضة -ADQ"، حسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر.

وقالت المصادر إن شركات الأسهم الخاصة من المقرر أن تتخلى عن حصتها المجمعة البالغة 40% في خطوط أنابيب نفط أدنوك إلى "ADQ"، في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقدّرت قيمة الصفقة بأكثر من 4 مليارات دولار بما في ذلك الديون.

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اشترت "بلاك روك" و"KKR" الحصة في "أدنوك لأنابيب النفط" قبل 4 سنوات فيما كان أول استثمار من قبل مديري الأصول الأجنبية في البنية التحتية لمنتج نفط مملوك للدولة في الشرق الأوسط.

كما خفضت أدنوك حصتها في "أدنوك لأنابيب النفط" إلى حوالي 51% في وقت لاحق من عام 2019 بعد بيع أسهمها إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي وصندوق الثروة السيادية السنغافوري "GIC Pte". ووفقاً لبيان صدر في ذلك العام، قامت شركة "نفط أدنوك" بتأجير 18 خط أنابيب وتواصل شركة النفط الحكومية في أبوظبي إدارة خطوط الأنابيب.

ومن شأن أي اتفاق أن يضيف إلى موجة من الصفقات المحتملة من قبل أبو ظبي. حيث أفادت "بلومبرغ" هذا الشهر أن "أدنوك"، وشركة "OMV" النمساوية تستكشفان مزيجاً من شركتي "Borouge Plc"، و"Borealis AG" لإنشاء شركة للمواد الكيميائية والبلاستيك تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار. وتسعى مجموعة الطاقة أيضاً للاستحواذ على شركة "Covestro AG" الألمانية لإنتاج البوليمرات بقيمة 12 مليار دولار.

الأصول الاستراتيجية

وتخطط أدنوك، لاستثمار 150 مليار دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات. فضلاً عن الاستثمار في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون.

تم إنشاء "ADQ" في عام 2018 وهو أحدث صندوق ثروة في أبوظبي. وأحد أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم بأصول تبلغ قيمتها حوالي 157 مليار دولار، وفقاً لموفر البيانات "Global SWF".

وتعمل الشركة كشركة قابضة للعديد من الأصول الإستراتيجية للإمارة بما في ذلك الاتحاد للطيران بالإضافة إلى مشغل المطار والبورصة في أبوظبي. وقد استثمرت في مجموعة "لولو هايبر ماركت" في الشرق الأوسط، وأصبحت أكثر نشاطاً في الخارج، حيث اشترت حصة في شركة لويس دريفوس الزراعية وكثّفت استثماراتها في مصر.