تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، منذ أن كشفت الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية، للتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر 4 أشهر.

وسجلت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS) أجل 5 سنوات 12.31% يوم الجمعة الماضي، مقابل 15.8% فى نهاية تداولات 10 يوليو السابق لإعلان بيع حصص بقيمة 1.9 مليار دولار في عدد من الشركات.

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كانت مصر قد أعلنت عن إتمام صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، فيما تقترب من بيع حصص في شركات أخرى من بينها طروحات أسهم ثانوية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2023.

وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، وبالتحديد في 18 مايو الماضي عند 1945 نقطة أساس.

وفيما تراجعت بقوة من حينها إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 42% تقريباً عن مستوياتها في بداية العام البالغة 867 نقطة أساس.

وفي الأسواق الثانوية، تراجعت العوائد على سندات مصر الدولية المقومة بالدولار أجل 2025، والمطروحة بفائدة كوبون 5.875%، في تداولات بورصة لوكسمبورغ إلى 14.33% مقابل 18.47% في 10 يوليو، فيما تراجعت فائدة السندات أجل 2047 المقومة بالدولار إلى 14.62% مقابل 16.651%.