"سالك" السعودية تكتتب في طرح خاص لأكبر منتج للدواجن بالبرازيل

جمعت شركة "بي آر إف إس إيه" - أكبر منتج للدواجن في البرازيل، 5.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) في طرح أسهم جذب المستثمرين بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك).

وقالت "BRF" البرازيلية، إنها باعت 500 مليون سهم جديد بسعر 9 ريالات للسهم، بخصم 5.7% من سعر الإغلاق يوم الخميس، كما تم بيع حصة إضافية قدرها 100 مليون سهم جديد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما اجتذبت الصفقة، وهي أكبر طرح للأسهم في البرازيل حتى الآن هذا العام، اهتمام شركة "Marfrig Global Foods SA" المنتجة للحوم البقر. واشترت "سالك" 180 مليون سهم، في حين جمعت "Marfrig" ما يقرب من 200 مليون سهم، وحافظت على حصتها في "BRF" عند حوالي 33%، وفقاً لإيداع تنظيمي.

ويمثل استثمار "سالك" الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتأمين الإمدادات الغذائية وتنويع اقتصادها أيضاً. حيث قامت الشركة بشراء حصص في شركات مثل شركة التجارة في السلع الزراعية السنغافورية "Olam Agri Holdings"، وشركة إنتاج الأرز الهندية "LT Foods Ltd".

أما بالنسبة لماركوس مولينا دوس سانتوس، قطب اللحوم الذي أسس شركة "Marfrig" منذ حوالي عقدين من الزمن، كانت الصفقة فرصة له لاتخاذ خطوة أخرى نحو الجمع بين منتجي البروتين، حيث أطلق على شركة "BRF" اسم الشركة الشقيقة في مقابلة مع "بلومبرغ" هذه السنة.

وتبيع "BRF"، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، الأسهم لتقليل الرافعة المالية وسط إصلاح شامل للأعمال بدأ بعد أن أصبح "مولينا" أكبر مستثمر بالشركة. وسيؤدي بيع الأسهم إلى تسريع محاولات خفض صافي ديونها التي بلغت 15.3 مليار ريال في مارس الماضي.

بعد الصفقة، قد ينخفض صافي نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والإهلاك والاستهلاك والضرائب (Ebitda) المعدلة للشركة إلى 2.2 مرة، بانخفاض من 3.4 مرة في الربع الأول.

وارتفعت سندات "BRF" المستحقة في 2030 بنحو 2 سنت إلى 85 سنتاً على الدولار، في حين انخفض سهم الشركة بما يصل إلى 6% في ساو باولو يوم الجمعة.

عملت "جي بي مورغان" كمنسق عام رئيسي للصفقة، فيما لعبت شركات "Banco Bradesco BBI"، و"Banco BTG Pactual"، و"سيتي غروب"، و"Banco Itau"، و"Banco Safra"، و"UBS BB"، و"XP Investimentos" أدواراً في الطرح.